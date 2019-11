Incendio in palazzina a Milano

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - Per un incendio scoppiato questa mattina all'alba al secondo piano di un edificio di quattro piani in via Pietro da Cortona a Milano, tre persone sono state ricoverate per lievi intossicazioni in ospedale, quattro hanno rifiutato le cure e una trentina, per il denso fumo sulle scale, sono state fatte evacuare. L'incendio è divampato alle 6,30 da una abitazione ma non si conoscono ancora le cause. Sul posto sono stati inviati cinque mezzi dei vigili del fuoco e sei del 118. L'incendio è stato domato e ora i tecnici stanno mettendo in sicurezza l'edificio.