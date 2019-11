Alarm Phone, tratte in salvo 200 persone

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Tra la notte scorsa e questa mattina, circa 200 persone in difficoltà sono state tratte in salvo e sono ora sull'imbarcazione battente bandiera italiana Asso Trenta in acque internazionali. Le autorità italiane sono state avvertite. Le persone scappavano dalla Libia e non possono farvi ritorno. Hanno bisogno di essere portati in Europa". Lo scrive su Twitter Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato alle persone in difficoltà in mare. In questo momento la nave si trova al largo di Tripoli.