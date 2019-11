Morta in municipio, resta il mistero

(ANSA) - ZANDOBBIO (BERGAMO), 1 NOV - Resta ancora fitto il mistero sulla morte di Bruna Calegari, l'impiegata dell'Ufficio tecnico del Comune di Zandobbio trovata morta ieri pomeriggio in municipio: gli inquirenti al momento non si sbilanciano, in attesa dell'esame autoptico fissato dalla Procura per la mattinata di martedì.

La donna, 59 anni, sposata e con quattro figli, presentava sul petto alcune ferite da forbici: potrebbe essersele procurate accidentalmente, cadendo da una scaletta sula quale forse si trovava, oppure potrebbe essere stata ferita da qualcuno volutamente. Su quest'ultimo fronte, però, i carabinieri non hanno trovato potenziali sospetti.