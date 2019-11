Ondata di maltempo con piogge e temporali anche forti

Dall'Atlantico si sta spalancando una porta al cui interno scoreranno perturbazioni in serie destinate ad attraversare l'Italia a partire da questo weekend ed anche nei giorni successivi, spiega 3BMeteo. Apporteranno condizioni di maltempo anche intenso su parte d'Italia, soprattutto al Nordest e sulle regioni del versante tirrenico, con piogge e temporali accompagnati da un sensibile rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Mentre un vecchio fronte abbandonerà le regioni meridionali, una uova perturbazione raggiungerà il Nordovest dalle prime ore di sabato e si porterà velocemente verso Triveneto e regioni meridionali, interessando soprattutto quelle del versante tirrenico. Un'altra perturbazione è attesa domenica di nuovo a partire dal Nordovest e in estensione a Nordest e regioni meridionali, ancora una volta concentrandosi su quelle tirreniche e prolungando i suoi effetti anche nell'inizio della prossima settimana.

METEO SABATO. Al Nord molto nuvoloso o coperto con piogge sparse al Nordovest, in intensificazione sulla Liguria e in estensione a Lombardia, Emilia e Triveneto nel pomeriggio, con fenomeni che potranno assumere carattere di forte rovescio o di temporale. In giornata fenomeni in temporaneo esaurimento al Nordovest. Al Centro peggioramento dal mattino su Sardegna, regioni tirreniche ed Umbria con piogge e temporali anche forti sul versate occidentale dell'isola, tra il pomeriggio e la sera anche in Toscana. Nuvoloso sulle adriatiche con qualche pioggia su Marche e zone interne. Al Sud nuvoloso con piogge sparse sulle regioni ioniche, in attenuazione in giornata, in intensificazione invece su quelle tirreniche peninsulari, specie in Campania. Variabilità e fenomeni non significativi altrove. Temperature stazionarie al Nord e Toscana, in aumento sul resto della Penisola. Venti forti meridionali con mari molto mossi fino ad agitati.

METEO DOMENICA. Al Nord piogge e rovesci al mattino al Nordovest in estensione a ovest Emilia, Lombardia e alto Triveneto, anche forti. Fenomeni più deboli su est Emilia e basso veneto. Tende a migliorare al Nordovest. Al Centro diffuso maltempo su Sardegna (specie occidentale), tirreniche e interne adriatiche con piogge e temporali anche forti. Fenomeni più isolati lungo l'Adriatico dove comunque non si escludono locali rovesci. Tende a migliorare in Toscana. Al Sud maltempo sulla Campania con piogge e temporali anche forti, maggiore variabilità altrove con fenomeni in intensificazione in giornata su alta Calabria tirrenica e Sicilia. Temperature in ulteriore lieve locale aumento. Venti forti meridionali in rotazione da NO sul Mar di Sardegna. Mari agitati con locali burrasche al largo e mareggiate lungo le coste esposte. Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia. Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui. Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.