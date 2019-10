Titoli'cartapesta',svelata truffa lauree

(ANSA) - AREZZO, 31 OTT - Avrebbe rilasciato titoli di laurea triennale,pur essendo sprovvista di un riconoscimento del Miur nonché dell'accreditamento regionale come ente formativo. E' quanto scoperto, con l'operazione denominata 'cartapesta', dalla guardia di finanza di Arezzo in relazione a una onlus.

L'indagine è partita da accertamenti nei confronti di un aretino: l'uomo, denunciato dai finanzieri a inizio 2019 per il reato di abusivo esercizio della professione medica, era stato trovato in possesso di titoli di laurea privi di riconoscimento legale. La guardia di finanza è poi risalita alla onlus che, si spiega, facendosi pubblicità anche su internet e su documenti divulgativi, avrebbe rilasciato titoli accademici, con tanto di consegna finale di pergamene, sulle quali erano apposti lo stemma della Repubblica italiana ed una marca da bollo, però falsi. Alcuni studenti hanno poi fatto denuncia per truffa. I controlli hanno anche portato a contestare alla onlus 300.000 euro di ricavi sottratti al Fisco.