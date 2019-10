Ong: 'In Iraq uccise 100 persone in sei giorni proteste'

L'Osservatorio iracheno per i diritti umani ha diffuso il bilancio delle vittime della repressione governativa in Iraq da venerdì 25 ottobre scorso a oggi: circa 100 uccisi e 5.500 feriti. La Commissione d'inchiesta indipendente incaricata dal governo di far luce sulla repressione della prima ondata di proteste, dall'1 al 6 ottobre, aveva documentato l'uccisione di 149 manifestanti e 6 poliziotti. Sia la Commissione che l'Osservatorio iracheno hanno documentato l'uccisione di decine di manifestanti disarmati con pallottole sparate al capo e al petto da non meglio precisati cecchini e uomini armati col volto coperto e con pallottole di gomma e candelotti di gas lacrimogeni sparati a distanza ravvicinata dagli agenti di polizia.