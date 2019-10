Sicurezza:Guerini,rivedere Strade sicure

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - L'operazione Strade sicure "è un impegno gravoso per le forze armate, sono coinvolti più militari rispetto alle missioni all'estero. I tempi sono maturi per avviare insieme agli altri ministri interessati una riflessione per riqualificare l'operazione. Continueremo comunque ad assicurare l'impegno per la gestione di crisi ed emergenze". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato.