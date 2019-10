Va in ospedale e il giorno dopo muore

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 29 OTT - La Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo, come atto dovuto e al momento senza indagati, sul caso di Giuseppa Peritore, la 72enne morta a Solarolo di Guastalla, nella Bassa Reggiana, il giorno dopo essere andata al pronto soccorso. Il pm Iacopo Berardi ha disposto anche l'autopsia che verrà fatta domani, per accertare le cause del decesso. La donna, una conosciuta commerciante del paese, era stata accompagnata all'ospedale guastallese sabato sera dalle figlie, dopo che non si è sentita bene. Domenica però è stanca stroncata da un malore fatale. I familiari tuttavia non lanciano accuse o ipotesi di malasanità, ma hanno avanzato richiesta per eseguire l'esame autoptico attraverso un esposto ai carabinieri al solo fine di "sapere l'esatta causa della morte per escludere ogni dubbio".