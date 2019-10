Ps recupera parte opera Man Ray rubata

(ANSA) - CATANIA, 29 OTT - Una palla da biliardo in bronzo che era stata rubata il 23 ottobre scorso dalla scultura 'Assemblage' di Man Ray durante una mostra nell'ex convitto Ragusa a Noto (Siracusa) è stata recuperata dalla Polizia di Stato. Il ritrovamento è avvenuto sabato scorso ma è stato reso noto solamente oggi. L'opera era stata assicurata per 25 mila euro. A compiere il furto, secondo quanto accertato, sarebbero stati alcuni bambini di circa 10/11 anni appartenenti all'etnia nomade dei cosiddetti 'caminanti' che si sarebbero introdotti nel convitto senza farsi vedere. Gli atti dell'inchiesta sono stati trasmessi alla Procura per i Minorenni di Catania.