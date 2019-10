Partorisce grazie a vicina di casa e 118

(ANSA) - GUAGNANO (LECCE), 29 OTT - L'ambulanza non arriva in tempo e il bimbo nasce in casa grazie ad una vicina di casa che si improvvisa ostetrica e che viene guidata telefonicamente da un'operatrice del 118 di Lecce. É accaduto la scorsa notte a Guagnano, in Salento.

La puerpera è una donna di 39 anni che ha dato alla luce il suo primo figlio grazie alle indicazioni fornite al telefono da un'operatrice della centrale 118 a cui il marito si era rivolto per chiedere l'invio di un'ambulanza. Il mezzo però, a causa la forte nebbia, ha ritardato l'arrivo. Col marito della donna in preda al panico, é toccato così alla vicina di casa della donna trasformarsi in un'abile ostetrica ed eseguendo perfettamente le indicazioni che le venivano date per telefono. Quando l'ambulanza é arrivata a destinazione, il piccolo, un maschietto di 3,100 kg, era già nato. Mamma e figlio sono ora ricoverati al Vito Fazzi di Lecce e godono entrambi di ottima salute.