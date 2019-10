Lui muore,lei ferita:'volevo lasciarlo'

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Lui è morto precipitando da un cavalcavia sulla Roma-Civitavecchia, lei è stata trovata dalla polizia poco lontano in auto ferita ed è stata trasportata in ospedale. La donna, circa 40 anni, ha raccontato alla polizia di essersi incontrata con l'uomo, 35 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale e di avergli comunicato che intendeva lasciarlo. A quel punto -ha detto la donna alla polizia- l'uomo l'avrebbe picchiata, colpendola anche con un cacciavite, e si sarebbe poi lanciato dal cavalcavia. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso indagini della polizia. La donna non è in pericolo di vita.