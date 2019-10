Bimbo di 10 anni fa arrestare il padre violento a Firenze

A 10 anni ha preso il telefono e ha chiamato la polizia per denunciare il padre che stava colpendo la sua mamma. "Venite subito perché il babbo la picchia", ha detto agli operatori del 113 il bimbo di 10 anni, che vive con la famiglia a Firenze. Il piccolo, che ha assistito all'aggressione insieme alla sorellina di 4 anni, all'arrivo degli agenti è scappato fuori di casa per chiedere loro aiuto, raggiungendoli nelle scale condominiali.

Il padre, sessantenne, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, aggravati dal fatto di essere avvenuti davanti a due minorenni, e per minacce a pubblico ufficiale. La vittima, che ha riportato lesioni in varie parti del corpo, è stata medicata al pronto soccorso e giudicate guaribile in 10 giorni. L'aggressione, la seconda in due giorni, sarebbe scattata per motivi economici. L'uomo, disoccupato, avrebbe accusato la moglie di spendere troppo. Poi avrebbe iniziato a prenderla a pugni davanti ai loro bambini. Quando sono arrivati i poliziotti, si è piazzato sulla porta di casa e ha cercato di minimizzare l'accaduto, sperando di non farli entrare. Accortosi che gli agenti sarebbero comunque entrati, li ha minacciati.

La donna è stata trovata mentre piangeva in camera da letto, con evidenti lividi in varie parti del corpo. Avrebbe subito un'aggressione analoga anche la sera precedente, per la quale aveva riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni, decidendo però di non denunciare il marito ai carabinieri, intervenuti su segnalazione di alcuni vicini. Non è la prima volta che una madre è salvata della violenze del marito dal coraggio dei figli, costretti loro malgrado ad assistervi. Di recente, il 21 ottobre scorso, in provincia di Reggio Emilia un bimbo di 12 anni ha chiamato il 112 facendo arrestare il padre, stanco di essere spettatore delle sue violenze domestiche. Ancora prima, a Milano il 9 settembre scorso, un bambino di 13 anni ha fatto finire in manette il nuovo compagno della madre, sempre per maltrattamenti in famiglia.