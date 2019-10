Ancora ragazzini su binari a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Quattro ragazzini, probabilmente tutti minorenni, sono stati immortalati dalla videosorveglianza mentre si posizionavano sui binari della ferrovia per farsi 'selfie' o semplicemente sfidare la sorte, saltando solo poco prima dell'arrivo del treno. E' successo al bivio Santa Viola, alla prima periferia di Bologna, sulla linea Bologna-Milano. Il macchinista del Frecciargento 8523 ha notato in lontananza i quattro: bloccando il convoglio è riuscito a fermarne uno, risultato minorenne.

Gli altri tre sono riusciti ad allontanarsi, ma sono già stati identificati dalla Polfer e a breve verranno rintracciati.

Il giovane fermato, non imputabile vista l'età, è stato ammonito sulla pericolosità del suo comportamento e riaffidato ai genitori. L'episodio segue di pochi giorni quello analogo successo a Borgo Panigale, dove un gruppo di 8 minori aveva tenuto lo stesso comportamento. A notarli, mentre si scattavano 'selfie' sui binari, un agente della Polfer che era riuscito a identificarne tre, poi sanzionati.