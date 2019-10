Incendio in impianto di compostaggio

(ANSA) - MANDURIA (TARANTO), 27 OTT - Un incendio è divampato nel pomeriggio nell'impianto di compostaggio di rifiuti 'Eden 94' di Manduria (Taranto) bruciando centinaia di metri cubi di materiale organico. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme utilizzando gli idranti. Il vento ha spinto il denso fumo nero verso il centro abitato e in alcune zone del paese è stato avvertito un odore acre di plastica bruciata. La Polizia locale, a quanto si è appreso, a scopo precauzionale ha raccomandato alla cittadinanza di tenere, per quanto possibile, le finestre chiuse in attesa del parere dei tecnici dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa). S'indaga per accertare le cause del rogo.