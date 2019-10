Sinodo: spiraglio per preti sposati

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 OTT - Si apre uno spiraglio per l'ordinazione sacerdotale di persone sposate. Non sono i 'viri probati', ovvero persone riconosciute dalla comunità, ma i diaconi permanenti. Persone anche sposate ma che hanno fatto già un percorso di formazione all'interno della Chiesa fino ad arrivare al gradino prima del sacerdozio. Nessun passo in avanti per le donne: la questione del diaconato viene rimandata alla riapertura della Commissione che aveva istituito nel 2016 il Papa e che era arrivata a "risultati parziali". Arrivano i peccati "ecologici" e l'idea di studiare un rito ad hoc per l'Amazzonia. Sono alcuni degli elementi che emergono nel documento finale del Sinodo dei vescovi per l'Amazzonia. Un documento che è stato consegnato al Papa al quale spetta l'ultima parola. E Bergoglio ha espresso l'auspicio che "entro l'anno" possa pubblicare la sua Esortazione apostolica in materia, o comunque un documento.