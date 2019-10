Maltempo, crolla volta di una chiesa

(ANSA) - PAVIA, 26 OTT - La volta della chiesa parrocchiale di Livelli, una frazione del comune di Bagnaria (Pavia) in Oltrepò Pavese, è crollata a causa delle infiltrazioni d'acqua causate dalle piogge abbondanti dei giorni scorsi. Buona parte dei mattoni e del cemento che componevano la volta sono caduti sull'altare maggiore della chiesa, risalente al 1500 e dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Nessuno è rimasto ferito. Il sacrestano che ogni giorno va in chiesa per suonare le campane è arrivato dopo il crollo.

La chiesa, nella quale la messa viene celebrata due volte al mese, è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme a Mattia Franza, sindaco di Bagnaria (Pavia). Franza ha già annunciato che il Comune chiederà aiuto a Regione Lombardia e a Fondazione Cariplo per trovare i fondi necessari per il restauro della chiesa.