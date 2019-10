Ucciso in rapina: due interrogati

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Due ragazzi di 21 anni sono stati bloccati la scorsa notte e ora sono interrogati in Questura a Roma nell'ambito delle indagini sulla morta di Luca Sacchi, il 24enne ucciso due sere fa a Roma. Per gli investigatori dovrebbe trattarsi dell'uomo che ha sparato e dell'altro che era con lui.

Verifiche sono in corso sul movente: gli inquirenti giudicano la rapina anomala e l'ipotesi è che dietro ci possano essere questioni legate alla droga.