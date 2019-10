Sfregiò la ex,condanna a 14 anni6 mesi

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - Non accettava la fine della relazione con l'ex compagna ma scoprì dove era andata a vivere coi loro figli (quattro), la raggiunse e quindi la accoltellò gravemente, causandole la perdita della vista da un occhio e sfregiandole il volto. Ora, per questo fatto risalente al 19 settembre 2018, il tribunale di Firenze ha condannato a 14 anni e 6 mesi per lesioni gravissime derivate da maltrattamenti, l'aggressore, Senedin Ibrahimi, 45 anni, originario di Pristina (Kosovo). L'episodio avvenne a Pelago (Firenze) e fu il culmine di una vicenda di violenze fisiche e psicologiche che duravano da anni e che avevano già portato l'aprile 2018 a una prima condanna dell'uomo a 2 anni e 2 mesi in abbreviato. Invece, nella circostanza del settembre 2018 la donna, 36 anni, con prontezza riuscì a non subire colpi mortali afferrando il braccio con cui l'uomo impugnava il coltello e deviando verso l'alto il fendente.