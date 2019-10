Sciopero Roma, adesioni in Ama al 75%

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Sos rifiuti nella Capitale per lo sciopero generale indetto dai sindacati confederali in tutte le società partecipate di Roma. Secondo quanto riferito dal segretario Cgil Natale Di Cola, all'Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma "al primo turno secondo dati aziendali hanno aderito oltre il 75% dei lavoratori". "Per avviare il servizio sono dovuti scendere in campo i dirigenti compreso il presidente Stefano Zaghis che nel suo territorio ha trovato due persone", ha aggiunto Di Cola. Gli effetti dello sciopero, sul fronte dei trasporti, hanno riguardato la chiusura della metro C. La linea è A attiva con lievi riduzioni di corse e possibili cancellazioni di linee bus. Lo sciopero generale è indetto da alcune sigle sindacali autonome,mentre quello proclamato dai confederali in tutte le società partecipate di Roma comincerà alle ore 20.I sindacati hanno poi riferito che l'adesione di queste ultime in Roma Metropolitane "è del 90%", mentre per lo stesso sciopero "gli asili comunali sono in gran parte chiusi".