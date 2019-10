Imperia, pianoforte per pausa dipendenti

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - A Imperia negli uffici del Comune arriva la 'pausa pianoforte': ai dipendenti verrà messo a disposizione un quarto di coda Steinway e Sons del 1939, appena sistemato al primo piano dell'imponente Palazzo civico, nell'anticamera del Salone dei ricevimenti, oggi sala del Consiglio comunale. L'iniziativa intitolata 'Musica nel Palazzo Comunale' è stata voluta dal sindaco Claudio Scajola per "migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro". I dipendenti del Comune (circa 300) e delle società partecipate, ovviamente chi possiede una preparazione musicale, potranno utilizzare il pianoforte per una pausa massima di 15 minuti a testa. Un regolamento già stabilito dal sindaco regolerà l'uso dello strumento, evitando che si crei una nuova sala concerti o in un piano bar. Il pianoforte fa parte di un lascito al comune, è già stato utilizzato dalla concertista Luisa Repola la scorsa settimana, e considerata l'ottimo suono dello strumento e l'acustica della sala, si è deciso di lasciarlo utilizzare liberamente.