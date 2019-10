Bimbo morto, feretro accolto da silenzio

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - In commosso silenzio, familiari, amici, qualche bambino appena uscito di scuola e molti abitanti del quartiere hanno accolto il feretro di Leonardo davanti alla chiesa di San Giovanni Battista alla Bicocca a Milano, dove verrà celebrato il funerale del bimbo di 6 anni morto martedì dopo essere precipitato venerdì scorso nella tromba delle scale della scuola elementare Giovanni Battista Pirelli che frequentava. Il silenzio è stato rotto solo da un anziano che ha urlato due volte "delinquenti!", prima di rivolgere un bacio al piccolo feretro bianco coperto di rose. A officiare la messa, a due isolati dalla scuola, sarà don Giuseppe Buraglio, da una ventina d'anni in parrocchia. All'ingresso della chiesa sono state posate varie corone di fiori, una da parte dei compagni e dei genitori della prima C, la sua classe: "Leonardo sarai sempre nei nostri cuori". E una composizione di margherite nerazzurre a formare una maglia da calcio con su scritto 'Leo' e un pallone.