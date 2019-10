Tangenziale Napoli,da domani no pedaggio

(ANSA) NAPOLI, 24 OTT - Domani il cda di Tangenziale di Napoli ratificherà lo stop al pagamento del pedaggio in vigore dalla mezzanotte di venerdì 25 ottobre fino al 5 novembre. Lo annuncia Tangenziale spa in una nota sulla vicenda delle verifiche al ponte di Capodichino che ha costretto alla chiusura di una delle tre corsie, aumentando i problemi di traffico sull'arteria. La decisione della sospensione del pedaggio, si legge nella nota, sarà deliberata per agevolare la cittadinanza in vista delle festività di Ognissanti e accoglie un invito formalizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Intanto proseguono le verifiche sulle condizioni del ponte: è già operativa l'impresa che realizzerà i lavori sul Viadotto Capodichino, dove sono stati svolti i relativi sopralluoghi e organizzate tutte le attività preliminari di cantiere. I tecnici di Tangenziale di Napoli, con la collaborazione di autorevoli esperti esterni, stanno definendo le tempistiche dell'intervento.