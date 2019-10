Ipotesi colposa per incendi oristanese

(ANSA) - ORISTANO, 24 OTT - Incendio colposo. E' questa la pista privilegiata dagli investigatori del Corpo forestale regionale per i due giganteschi roghi che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi hanno devastato centinaia di ettari di pineta, terreni incolti e macchia mediterranea nei comuni di Bosa e Arborea, entrambi in provincia di Oristano. Nel frattempo, dopo l'evacuazione decisa per il pericoloso avvicinarsi delle fiamme, i circa 250 turisti tedeschi sono tornati nel resort che li ospitava, l'Horse Country di Arborea.

Gli agenti della forestale, dopo un sopralluogo sui luoghi interessati dall'incendio insieme alla sindaca di Arborea Manuela Pintus, sono ora sono impegnati a scoprire la causa che ha divorato la pineta litoranea. Ad innescare le fiamme sono stati tre focolai partiti tutti intorno alle 20 di martedì scorso in tre punti diversi e poi alimentati da un forte vento di scirocco, con continui cambiamenti di direzione che hanno messo a dura prova l'imponente schieramento di forze