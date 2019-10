Esplode protesta aziende Roma, primo sciopero generale

Domani Roma "si bloccherà". L'annuncio arriva dai sindacati che hanno indetto il primo sciopero generale della città. "Non c'era mai stato, è il primo, sotto la giunta Marino ci fu uno sciopero dei dipendenti comunali. E' ovvio che non ci divertiamo a bloccare la città ma stanno facendo morire le società partecipate", afferma il segretario della Uil del Lazio Alberto Civica in dura polemica con l'amministrazione Raggi. Un venerdì nero dai trasporti ai rifiuti. Il possibile impatto dello sciopero sulla città si misura anche nell'appello dell'Ama, la municipalizzata dei rifiuti, che invita per quella giornata i cittadini a non buttare l'immondizia nei cassonetti, posticipando il conferimento al giorno successivo. A far esplodere la protesta di Cgil, Cisl e Uil - che venerdì manifesteranno in piazza del Campidoglio contro l'amministrazione a 5 stelle - è la vertenza sulle società partecipate del Comune, in particolare il ritardo nell' approvazione dei bilanci Ama (per una controversia con il Campidoglio) e la liquidazione di Roma Metropolitane, l'azienda che si occupa di programmare e appaltare le opere della mobilità, tra cui metro C. "E' uno sciopero per Roma e non è a cuor leggero. Siamo stufi di vivere nel degrado con servizi scadenti e dipendenti che lavorano in condizioni umilianti, con violenze su operatori Atac e Ama", ha detto dalla Cgil, il sindacalista Natale Di Cola. Per la prima volta, inoltre, hanno aderito allo sciopero anche i consumatori con il Codacons che chiarisce: "Cittadini e lavoratori saranno dalla stessa parte e gli utenti romani daranno il proprio contributo per bloccare la città. La situazione della capitale è talmente devastante che non esiste altra soluzione se non il commissariamento dell'amministrazione". Dal Campidoglio interviene l'assessore al Personale Antonio De Santis: "Gli scioperi generali bloccano un'intera città e devono quindi fondarsi su rivendicazioni strutturali. La Sindaca Raggi ha assicurato il carattere pubblico di tutte le aziende partecipate capitoline e il lavoro su Atac lo dimostra pienamente. Il dialogo è essenziale, ma le assunzioni di responsabilità devono essere reciproche, perché tentare di bloccare una città non giova ai cittadini".



"Continuo a invitare i sindacati a revocare questo sciopero (lo sciopero generale previsto a Roma per venerdi') che dal nostro punto di vista non ha motivazioni. In Roma Metropolitane c'è la garanzia dei livelli occupazionali, c'è l'intenzione di mantenere la società in mano pubblica. Del resto lo abbiamo dimostrato con Atac che tutti volevano far fallire. Noi l'abbiamo mantenuta pubblica, sta assumendo nuovo personale, sta portando autobus nuovi a Roma". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi interpellata a margine della riunione al Mit con il ministro De Micheli.



"In considerazione dello sciopero" di venerdì a Roma "che vede coinvolti anche i dipendenti della società Ama e quindi il servizio di raccolta rifiuti, richiamo la vostra attenzione sulla necessità di assicurare l'erogazione dei servizi minimi essenziali presso gli istituti scolastici e più in generale presso tutte le strutture pubbliche in cui siano presenti minori. Al contempo, non posso esimermi dal rappresentare la forte preoccupazione relativa alla giornata di sciopero proclamata che mette a rischio un sistema già fragile come il ciclo dei rifiuti, nella speranza e nella convinzione che sia assicurata la piena tutela della salute pubblica". Lo scrive il garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio Jacopo Marzetti in una missiva indirizzata al Ministro della Salute Roberto Speranza, al presidente della Regione Nicola Zingaretti e alla sindaca di Roma Virginia Raggi.