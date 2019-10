Mondo mezzo, nove in carcere

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Eseguito nella notte dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Roma, dopo la sentenza della Cassazione su Mondo di Mezzo, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma per 9 persone. Le porte del carcere si sono aperte per l'ex presidente dell'Assemblea Capitolina Mirko Coratti, per l'ex dirigente che si occupava della cura del Verde a Roma Claudio Turella, Sandro Coltellacci, Franco Figurelli, Guido Magrini, Mario Schina, l'ex presidente del municipio di Ostia Andrea Tassone, Giordano Tredicine e Marco Placidi.