Furgone vola su scogli, tre feriti

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - Un furgone ha sfondato il guardrail in via V Maggio, all'altezza del ristorante Il Focone, a Genova Quarto finendo sugli scogli sottostanti dopo un volo di alcuni metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili urbani e i vigili del fuoco. I passeggeri sono rimasti feriti nell'impatto, ma non sarebbero in pericolo: Due sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale San Martino. Il conducente, poi portato in codice giallo al Galliera, avrebbe anche provato ad andarsene a piedi dal luogo dell'incidente, ma è stato raggiunto dalla Polizia municipale. Secondo le prime informazioni, tutti e tre avevano un tasso alcolemico oltre i limiti. Ancora da accertare le cause dell'incidente.