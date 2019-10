Fiamme nell'Oristanese, evacuato resort

(ANSA) - ORISTANO, 23 OTT - Sono due i vasti incendi scoppiati durante la notte in Sardegna. Oltre a quello che ha interessato la provinciale Bosa-Alghero, con la chiusura della strada ieri notte, un altro grosso rogo è divampato ad Arborea, sulla costa di Oristano, in località "Pauli Pirastu", dove per precauzione è stato fatto evacuare un resort turistico. Alle prime luci del giorno sono stati inviati sul posto ben quattro Canadair, oltre ai due elicotteri del Corpo Forestale regionale e alle numerose squadre a terra che stanno operando ancora per l'altro incendio nella zona di Bosa, in località "Sa Tanca de su dottore". Anche in questo caso c'è stata l'evacuazione di una quarantina di persone, che hanno lasciato le loro case a scopo precauzionale.