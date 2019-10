Attese nuove piogge nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 OTT - Si scava nel fango in provincia di Alessandria, colpita la scorsa notte da una violenta ondata di maltempo, in attesa delle nuove piogge previste tra questa sera e domani. Ancora aperti i Centri operativi della Protezione civile a Bosio, Ovada, Tortona e Novi Ligure, proseguono gli interventi di volontari, vigili del fuoco, polizia e carabinieri per ripristinare la viabilità ordinaria, rimuovendo i detriti del nubifragio.

Particolarmente critica la situazione a Gavi, dove le scuole rimarranno chiuse fino a lunedì. Segnalate criticità nella viabilità anche a Molare, nell'Ovadese. La strada Comunale Cadaborgo-Profigate è danneggiata in diversi punti per cedimento della carreggiata e frane.