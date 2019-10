A fuoco appartamento, palazzo inagibile

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 23 OTT - Un incendio è divampato questa notte intorno alle 2.30 in un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro piani in via Carriona a Carrara (Massa Carrara). Una ragazza residente nell'appartamento è stata affidata alle cure del 118 per accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Al termine dell'intervento è stata valutata la momentanea inagibilità dello stabile, e il Comune di Carrara ha predisposto la collocazione in altro luogo degli inquilini.