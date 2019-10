Sisma, ABF-Camerino per Accademia musica

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 22 OTT - Firmata la convenzione tra la Andrea Bocelli Foundation, con la direttrice generale Laura Biancalani, ed il Comune di Camerino, rappresentato dal sindaco Sandro Sborgia, per il via ufficiale al progetto di ricostruzione della locale Accademia musicale. L'accordo tra la fondazione intitolata al cantante e filantropo e l'amministrazione fa partire il progetto per restituire alla cittadina universitaria una adeguata "casa" all'Associazione "Adesso Musica" e le tante iniziative culturali degne della nobile tradizione didattica e artistica che da secoli caratterizza la vita culturale di Camerino. A novembre sono previsti la consegna del terreno individuato e la posa della prima pietra. L'apertura del cantiere segnerà l'avvio dei 150 giorni di lavori, la tempistica con cui ABF - forte di esperienze simili e vincenti a Sarnano e Muccia - si prefigge di realizzare il progetto e consegnare la struttura (700 mq) che sarà realizzata su due livelli, collegati da un ascensore interno.