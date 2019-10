Perseguita ex minorenne, 20enne indagato

(ANSA) - ORISTANO, 22 OTT - Non potrà avvicinarsi alla ex fidanzata, di soli 15 anni, né comunicare in alcun modo con lei.

Il provvedimento cautelare, disposto dalla Procura della Repubblica, è stato notificato dalla Polizia a un giovane di 20 anni, residente in un paese dell'Oristanese, accusato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Le indagini erano state avviate dalla Squadra Mobile dopo alcune segnalazioni secondo le quali la ragazza sarebbe stata vittima di insulti e percosse sia durante la relazione sentimentale sia dopo che si era conclusa. Le contestazioni a carico del giovane indagato per atti persecutori sono aggravate dall'aver commesso il fatto ai danni di una minorenne.