Incendio in sede Ordine giornalisti Roma

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Un incendio si è sviluppato in un palazzo a via della Torretta, in centro a Roma, che ospita la sede dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e le sedi distaccate di Inpgi e Casagit. Le fiamme, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, si sarebbero sviluppate in uno stanzino all'ultimo piano dell'edificio e sarebbero sotto controllo.