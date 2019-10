Autonomia: Zaia, Roma è inadempiente

(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - "Sull'autonomia Roma è inadempiente.

Lo è stata con il Governo Gentiloni, lo è stata con il Conte 1 e lo è anche con il Conte 2 in questa fase. E' inadempiente perché non ha mai fatto una controproposta al progetto veneto". Lo ha detto il governatore Luca Zaia, in una diretta su Facebook, nel giorno in cui è previsto un nuovo incontro di carattere tecnico tra il Governo e la delegazione trattante del Veneto.

"Siamo fermi sulla nostra posizione - ha aggiunto Zaia - Qualcuno potrebbe dire 'scendiamo in piazza', qualcun altro 'facciamo lo sciopero della fame', qualcuno altro ancora potrebbe spingersi un po' più avanti'. Io so che la via corretta è quella della legalità, e io devo garantire ai veneti che si va fino in fondo al confronto, e anche allo scontro, civile, se serve, ma io voglio vedere le carte su Roma".