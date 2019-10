Venezia: ok a piano intervento per marea

(ANSA) - VENEZIA, 21 OTT - "Continueremo a scavare i rii di nostra competenza, perché la navigabilità è elemento necessario.

Ma stiamo facendo tutto senza aiuti dello Stato, anche perché l'attribuzione delle competenze del Magistrato alle acque alla Città Metropolitana, prevista fin dal 2015, non è mai avvenuta".

Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, presentando oggi il nuovo piano integrato degli interventi in caso di alta e bassa marea approvato dalla Giunta, il cui ultimo aggiornamento risaliva al 2002. "La vera novità - ha sottolineato Brugnaro - è che il piano diventa organico e realmente integrato" anche alla luce del fatto che il livello medio della marea è cresciuto, negli ultimi 15 anni, da 18 a 35 centimetri. "Il 29 ottobre dello scorso anno - ha detto Brugnaro - abbiamo rischiato un altro 1966, avendo fortuna per le condizioni del vento: se questo avesse anticipato di sei-sette ore, si sarebbero toccati i 216 cm".