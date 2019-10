Truffa in nome di Nadia Toffa, Polizia denuncia due persone

(ANSA) - BRESCIA, 21 OTT - Due persone sono state denunciate dalla Polizia postale di Brescia per una truffa nel nome di Nadia Toffa effettuata ai danni di parroci di Brescia. Nel mirino della Polizia postale sono finiti un uomo, italiano, e una donna cinese, entrambi con precedenti che chiamavano alcuni parroci della diocesi di Brescia comunicando la volontà della famiglia Toffa di donare 100.000 euro alla parrocchia. Veniva chiesto di contattare un determinato studio notarile e per sbloccare l'eredità serviva il versamento di una somma pari al 5% della donazione. Uno dei conti correnti degli indagati è stato bloccato al termine dell'indagine e i soldi disponibili sono stati 'congelati' in attesa di essere restituiti ai due parroci che sono caduti nel tranello. (ANSA).