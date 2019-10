Resistenza, morto Dario Del Sordo

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 20 OTT - E' morto a Empoli (Firenze), all'età di 90 anni, Dario Del Sordo, partigiano e cavaliere al merito della Repubblica italiana nominato dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Del Sordo, nome di battaglia 'Fischio', fu uno dei 500 volontari che il 13 febbraio 1945 lasciarono Empoli per contribuire alla Liberazione. Allora quindicenne, aveva combattuto come partigiano nella 23ma Brigata Garibaldi 'Guido Boscaglia' tra Siena, Grosseto e Volterra. Nel dopoguerra una ventennale carriera nella guardia di finanza, che gli consegnò la Croce d'argento al merito per il servizio. Del Sordo è stato presidente per 29 anni della Toscana Atletica Empoli con incarichi anche nell'Empoli Giovani. Nel 2008, per il suo impegno sportivo, ha ricevuto la Stella d'oro al merito del Coni. Cordoglio dall'Anpi e dal Pd dell'Empolese Valdelsa.

Domani l'ultimo saluto presso la cappella del commiato dell'ospedale di Empoli.