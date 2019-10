Ragazzo trovato morto a Como

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Gli agenti della Questura di Como stanno indagando sulla morte di un ragazzo di 22 anni trovato agonizzante la notte scorsa in un parcheggio nei pressi di un locale della città lariana e che ha perso la vita in ospedale. A quanto si è saputo, tra le ipotesi quella che il giovane sia stato investito da un mezzo il cui conducente è scappato o non si è accorto dell'incidente. La vittima aveva una profonda ferita alla testa.