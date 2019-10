Scontro bus navetta-auto, 6 feriti lievi

(ANSA) - CARDANO AL CAMPO (VARESE), 19 OTT - Sei persone sono rimaste lievemente ferite nello scontro tra un bus navetta diretto all'aeroporto di Milano Malpensa (Varese) e due auto, intorno alle 18.30,a Cardano al Campo (Varese). Per cause non ancora accertate, le vetture e il pulmino (di una società privata che trasporta viaggiatori diretti allo scalo) si sono scontrate e il bus navetta è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e i soccorritori del 118.