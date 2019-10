In auto con turchi irregolari, 2 arresti

(ANSA) - AOSTA, 19 OTT - La polizia di frontiera italiana ha arrestato stamane al traforo del Monte Bianco due cittadini turchi di 41 anni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I due viaggiavano su un'Audi A6 diretta in Francia con a bordo tre connazionali irregolari. Affidati all'ufficio immigrazione della questura di Aosta, due dei tre passeggeri sono stati denunciati a piede libero per aver esibito agli agenti passaporti biometrici turchi intestati ad altre persone.

L'auto è stata sequestrata come i 1.000 euro di cui sono stati trovati in possesso i due arrestati.