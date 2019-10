Colpito da sasso mentre è in bicicletta

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - Uno straniero di una trentina d'anni è stato colpito da un sasso che gli è stato lanciato contro mentre in bicicletta stava passando in via Cortonese, a Perugia. Su quanto successo sono in corso indagini della polizia.

In base ai primi accertamenti viene escluso un lancio casuale della pietra o qualcosa legato a forme di razzismo. L'autore del gesto non è stato ancora identificato ma gli elementi raccolti dagli investigatori porterebbero a ipotizzare il coinvolgimento di un altro straniero. L'indagine è comunque in corso nel massimo riserbo.

Lo straniero colpito è stato trasportato all'ospedale di Perugia in codice rosso. Avrebbe riportato - riferisce il Santa Maria della Misericordia - un trauma cranico. (ANSA).