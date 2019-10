Sequestrati corallo e conchiglia

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Sei pezzi di corallo ed una conchiglia, specie protette dalla convenzione di Washington, sono stati sequestrati a Napoli dalla compagnia di Capodichino della Guardia di Finanza congiuntamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I pezzi di corallo e la conchiglia, hanno un peso complessivo di circa 650 grammi.

Si tratta di esemplari, rientranti tra le specie di fauna e flora selvatiche in via di estinzione, sprovvisti dei regolari certificati d'importazione C.I.T.E.S. Tre pezzi di corallo e la conchiglia si trovavano all'interno del bagaglio di un passeggero proveniente dalla Polinesia via Monaco, mentre i restanti tre pezzi di corallo sono stati sequestrati ad un passeggero in arrivo dalle Maldive, dopo aver fatto scalo a Roma. Ai trasgressori, un venticinquenne ed un trentaduenne, entrambi cittadini italiani, è stata applicata la sanzione pecuniaria di 5.000 euro. Contro il commercio di specie a rischio di estinzione quotidianamente vengono eseguiti controlli in aeroporto.(ANSA).