Omicidio in box: accertamenti su auto

(ANSA) - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO), 17 OTT - Si concentrano su una auto di piccola cilindrata, indicata da alcuni testimoni, le indagini su Donato Carbone, l'imprenditore edile di 63 anni che ieri è stato ucciso a colpi di pistola mentre parcheggiava l'auto nel box nel condominio dove viveva a Cernusco sul Naviglio (Milano) in via Don Milani.

I Carabinieri stanno lavorando partendo da questa indicazione fornita da alcuni residenti, che hanno parlato di una vettura di colore scuro che si è allontanata poco dopo quello che è ritenuto il momento dell'omicidio. Gli investigatori stanno verificando anche il colore dell'auto che, data la poca luce, non è stato definito con certezza.

Intanto proseguono gli accertamenti sulla vita di Carbone che aveva una ditta di ristrutturazioni che negli ultimi tempi aveva chiuso, forse anche in relazione a una malattia che aveva colpito il 63enne.