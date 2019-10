Multe a chi percuote i castagni

(ANSA) - MODENA, 17 OTT - "Vietato percuotere i rami per far cadere i ricci o strappare gli stessi". A Montecreto, comune sull'Appennino Modenese, è stata firmata un'ordinanza dal sindaco Leandro Bonucchi per frenare i comportamenti dei 'cacciatori' di castagne e tutelare in questo modo gli alberi. A riportarlo è la Gazzetta di Modena. Il provvedimento, che ha un valore temporale illimitato, prevede multe che vanno dai 25 ai 500 euro nei confronti dei trasgressori e che sarà, nel caso, la polizia locale ad elevare.

"Sono fiero di questa ordinanza - spiega direttamente il primo cittadino - e spero che altri sindaci ne adottino di analoghe a tutela dei castagni sui loro territori. Troppe volte per una manciata di castagne si sono visti, un po' dappertutto, episodi di assalto ai rami da far rabbrividire".