Migranti: Istat, si riducono ingressi

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Nel 2018 sono stati rilasciati 242.009 nuovi permessi di soggiorno, nel 2017 erano 262.770 (il 7,9% in meno). A diminuire sono soprattutto i permessi per richiesta di asilo (-41,9%); in aumento invece i permessi per lavoro (+19,7%) e ricongiungimento familiare (+8,2%). Ancora in calo le acquisizioni di cittadinanza di persone originarie di paesi non Ue, in particolare quelle richieste per residenza (-37,2%). Al 1° gennaio 2018 "i nuovi italiani" sono 1.345.261.

Sono alcuni dei dati contenuti nel Report 'Cittadini non comunitari' dell'Istat.

In aumento anche i permessi per studio (+20%) - dei quali quasi il 21% è stato concesso a cittadini cinesi (oltre 4.500). In testa alla graduatoria di provenienza dei nuovi flussi migratori in ingresso, tornano Albania e Marocco. Diminuiscono invece di più del 40% le migrazioni provenienti dalla Nigeria.