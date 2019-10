Mafia Capitale:Pg Cassazione, è 416 bis

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Le caratteristiche del 416 bis ci sono tutte": lo ha detto il Pg della Cassazione, Giuseppe Birritteri, nella requisitoria al processo Mafia Capitale, chiedendo la conferma di 17 condanne su 18 degli imputati per mafia. Per i pg sono da confermare tutte le condanne decise dalla corte di Appello di Roma agli imputati di Mafia Capitale che hanno rivestito ruoli politici nell'amministrazione capitolina, come anche funzionari e imprenditori.