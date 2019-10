Falsi report: perquisito ex ad Spea

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - Perquisizioni in corso a Roma della guardia di finanza di Genova a casa dell'ex amministratore delegato di Spea Antonio Galatà, indagato sia per il crollo del ponte Morandi che per i falsi report sui viadotti. Perquisizioni anche a Genova negli uffici di Spea e a casa di tre indagati.