Fioramonti, pagare meglio prof

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Bisogna dare valore e ruolo al corpo docente, agli studenti e al personale: "abbiamo bisogno di docenti più formati e pagati meglio. Non possiamo consentire, anche per orgoglio nazionale, che i nostri docenti siano pagati meno degli altri paesi, anche di Paesi simili al nostro come la Spagna. Diventa imbarazzante, anche per la credibilità del paese". Così il titolare del Miur Lorenzo Fioramonti in Senato davanti alle Commissioni Istruzione di Camera e Senato riunite per ascoltare le linee del suo mandato. Il titolare del Miur ha fatto appello al Parlamento: impegniamoci, al di la delle distinzioni politiche, per investire seriamente su scuola e ricerca. "Stiamo cercando, con una indagine interna, di capire come mai non si è arrivati in tempo, all'apertura dell'anno scolastico, nel rispondere alle tante necessità sul sostegno", ha concluso il ministro.