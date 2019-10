Allagati binari,ritardi su linea Ponente

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Il maltempo che interessa la Liguria sta provocando rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulle linee che collegano il capoluogo ligure a Savona, Ventimiglia e Acqui Terme, con ripercussioni su tutta la rete regionale. Secondo quanto reso noto da Trenitalia sono aumentati a due ore i ritardi sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia a causa dell'allagamento della sede ferroviaria tra Cogoleto e Genova Voltri, dove il traffico si svolge su un solo binario. Ritardi e cancellazioni coinvolgono alcuni treni regionali. L'impresa ferroviaria ha attivato un servizio bus tra Genova e Savona per rinforzare il traffico ferroviario. Per la piena del torrente Stura a Campoligure - linea Genova-Ovada - la velocità, a seguito delle verifiche tecniche alla linea, è stata precauzionalmente ridotta tra Campoligure e Rossiglione. Rallentamenti anche sulla Genova - Busalla per l'allagamento del sottopasso di Pontedecimo e quindi la possibilità di utilizzare solo il primo binario.