Tunisia: è caccia a accoltellatore turista, identificato

(ANSA) - TUNISI, 14 OTT - In Tunisia è caccia all'uomo per catturare l'uomo che ha accoltellato a morte un turista francese e ferito un militare a Zarzouna. La polizia lo avrebbe però identificato e sarebbe una parsone nota alle forze dell'ordine con precedenti penali per reati di criminalità comune, ha dichiarato il portavoce del ministero dell'Interno, Khaled Hayouni, alla radio. Un'indagine è in corso per determinare la natura del gesto.

L'attacco è avvenuto all'uscita di un bagno turco. (ANSA).