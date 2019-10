Ponte, via a lavori ultime fondazioni

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - Partono questa settimana nel cantiere del nuovo viadotto sul Polcevera i lavori per l'esecuzione degli ultimi pali di fondazione da realizzare: a ponente quelli della pila 1 e a levante quelli della pila 13.

Il cantiere è al lavoro su tutte le restanti pile che sosterranno il nuovo viadotto, dopo che, completate le pile 5 e 6, su di esse il 1 ottobre due enormi gru, hanno sollevato a circa 50 metri di altezza la trave lunga 56 metri e pesante 500 tonnellate che andrà a costituire la prima campata del nuovo ponte.

Intanto, va verso la conclusione l'esecuzione dei pali di fondazione della spalla di ponente del viadotto, mentre sono conclusi i lavori per quelli della pila 2 e si lavora per ultimare il plinto di fondazione che consentirà l'elevazione della pila 3. Continua l'elevazione delle pile 4 e 9 mentre è iniziata l'elevazione delle pile 3, 7, 8.